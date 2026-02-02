Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: POL-DA: Rüsselsheim: Rot-weißer KIA Niro entwendet (GG-GS 952E)/Kripo ermittelt

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (01.02.) entwendeten Unbekannte einen in einem Carport in der Zeppelinstraße abgestellten rot-weißen KIA Niro. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen GG-GS 952E angebracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

