POL-DA: POL-DA: Rüsselsheim: Rot-weißer KIA Niro entwendet (GG-GS 952E)/Kripo ermittelt
Rüsselsheim (ots)
In der Nacht zum Sonntag (01.02.) entwendeten Unbekannte einen in einem Carport in der Zeppelinstraße abgestellten rot-weißen KIA Niro. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen GG-GS 952E angebracht.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell