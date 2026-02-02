Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Fürth: Kripo ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen

Bensheim/Fürth (ots)

Am Freitag (30.01.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Bensheim und Fürth gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 13.45 und 14.45 Uhr gewaltsam über die Tür Zugang in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Im Lerchengrund" in Auerbach und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Was die Kriminellen genau erbeuteten ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zudem brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Wasserstraße im Fürther Ortsteil Fahrenbach ein. Hier wurde ein geringer Geldbetrag erbeutet. Diese Tat ereignete sich zwischen 18.00 und 22.00 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell