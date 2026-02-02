PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann ruft Naziparolen
Vorläufige Festnahme eines 31-Jährigen

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 2. Polizeireviers nahm am Freitag (30.1.) einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem er lautstark Naziparolen gerufen haben soll.

Ein Zeuge alarmierte gegen 17.15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann im Bereich der Wilhelm-Glässing-Straße "Sieg Heil" gerufen haben soll. Die sofort hinzugezogene Streife nahm den Mann vor Ort vorläufig fest. Im Anschluss wurde der 31-Jährige mit auf die Polizeiwache genommen und musste dort eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet wurden, konnte der Mann die Heimreise antreten.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von verfassungswidrigen Organisationen übernimmt der polizeiliche Staatschutz. Der 31-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

