Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes mit Schreckschusswaffe überfallen/ Zeugen gesucht

Messel (ots)

Am Freitagabend (30.01.) um 21:00 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Polizei ein. Ein unbekannter Mann war mit einer Pistole in der Hand auf drei Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Hanauer Straße zugegangen, die den Markt gerade verließen. Zwei der Mitarbeiter brachten sich im Markt in Sicherheit. Der andere lief zu seinem Wagen. Dabei forderte der Täter ihn auf, ihm Geld zu geben und schlug dem Mitarbeiter mehrmals auf den Kopf. Der Täter flüchtete ohne Beute, als der Mitarbeiter eine Schreckschusswaffe zog und in seine Richtung einen Schuss abgab. Diese führte er wegen eines räuberischen Ladendiebstahls von Donnerstagabend vorsorglich mit. Am Tatort gefundene Patronenhülsen deuten darauf hin, dass es sich bei der Pistole des Täters ebenfalls um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Die Verletzungen des Mitarbeiters wurden im Krankenhaus versorgt. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Weitere Ermittlungen folgen. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, 40-55 Jahre alt, osteuropäischer Akzent, kurze Haare oder Glatze, auffällige Narbe über die linke Gesichtshälfte. Bekleidung: blaue Jacke und Hose. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 oder ab Montag beim Kommissariat 10 unter 06151-9690 zu melden. Ob ein Zusammenhang mit der Tat von Donnerstagabend besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Unsere Pressemeldung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6207236 Ebenfalls noch offen ist, ob sich der Überfallene wegen des Führens und Benutzens der Schreckschusswaffe strafrechtlich verantworten muss. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 14:50

    POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Reihenhaus im Visier Krimineller / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Kiesbergstraße einbrachen und Beute machten, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher am Donnerstag (29.1.), zwischen 13 und 19 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus verschafft haben. Im Innern ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:11

    POL-DA: Bischofsheim/Mainz: 71-Jährige wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Bischofsheim/Mainz (ots) - Die seit Mittwochmittag (28.01.) vermisste 71-Jährige aus Bischofsheim konnte heute wohlbehalten wieder angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. An die Medien: Es wird gebeten, die für die Fahndung nach der Frau verwendeten personenbezogenen Daten sowie ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:36

    POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Nacht zum Freitag (30.1.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 5.30 Uhr am Folgetag sollen die bislang noch unbekannten Täter in die Räumlichkeiten der Universität in der Magdalenenstraße eingedrungen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Tür ...

    mehr
