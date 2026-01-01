PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigtes Wohnmobil durch Feuerwerksraketen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Silvesternacht kam es im Mandelring in Neustadt a. d. Wstr. zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug am 31.12.2025 gegen 23:30 Uhr von einer größeren Personengruppe mit verschiedenen Feuerwerkskörpern, darunter Raketen und Knallkörper, beschossen. Zudem sollen aus der Gruppe heraus beleidigende Zurufe gefallen sein.

Das Wohnmobil wurde hierbei beschädigt.

In diesem Zusammenhang konnte ein Lichtbild einer Person gefertigt werden. Ob ein Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Personengruppe besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Silvesternacht im Bereich Mandelring, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Hahn, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 31.12.2025 – 13:16

    POL-PDNW: Berauscht in den Silverstertag

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 31.12.2025 um 11:50 Uhr wurde eine 25-Jährige aus Neustadt/W. in der Branchweilerhofstraße mit ihrem VW in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest in der Dienststelle verlief ...

