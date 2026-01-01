Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigtes Wohnmobil durch Feuerwerksraketen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Silvesternacht kam es im Mandelring in Neustadt a. d. Wstr. zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug am 31.12.2025 gegen 23:30 Uhr von einer größeren Personengruppe mit verschiedenen Feuerwerkskörpern, darunter Raketen und Knallkörper, beschossen. Zudem sollen aus der Gruppe heraus beleidigende Zurufe gefallen sein.

Das Wohnmobil wurde hierbei beschädigt.

In diesem Zusammenhang konnte ein Lichtbild einer Person gefertigt werden. Ob ein Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Personengruppe besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Silvesternacht im Bereich Mandelring, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. zu melden.

