PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Beute gemacht und Mitarbeiter bedroht
Kriminalpolizei sucht Zeugen

Messel (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (29.01.) in einem Drogeriemarkt in der Hanauer Straße Beute gemacht und einen Mitarbeiter bedroht. Nun ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Kriminelle gegen 18 Uhr das Geschäft und soll dort unter anderem Alkohol und Kosmetikprodukte in seinen schwarzen Rucksack gepackt haben. Als er den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Daraufhin soll der Tatverdächtige eine Schusswaffe gezogen und den Mann bedroht haben. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt.

Der Flüchtige war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte laut Zeugenaussagen ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte einen gebräunten Teint und trug Ohrringe in beiden Ohren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer Bluejeans und einer schwarzen Mütze.

Zeugen, denen der Beschriebene bei seiner Flucht aufgefallen ist oder die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:39

    POL-DA: Darmstadt: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus / Polizei warnt vor Masche

    Darmstadt (ots) - Kriminelle haben am Donnerstagmittag (29.01.) mit der Masche des falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei einer lebensälteren Frau in der Gutenbergstraße und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsse er einen Wasserschaden in der Wohnung der Seniorin reparieren. Die Dame ließ den ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:53

    POL-DA: Ginsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomaten in der Gustavsburger Straße abgesehen. Bemerkt wurde der Schaden am Donnerstagabend (29.01.), gegen 19.00 Uhr. Die genaue Tatzeit kann aktuell noch nicht exakt eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:45

    POL-DA: Bickenbach: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck sowie Bargeld / Zeugen gesucht

    Bickenbach (ots) - Am Donnerstagvormittag (29.1.), gegen 11.30 Uhr, schaffte es ein bislang unbekannter Krimineller eine 85-jährige Seniorin um ihr Bargeld sowie Schmuck zu bringen. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte der Täter die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren