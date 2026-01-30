Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Beute gemacht und Mitarbeiter bedroht

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Messel (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (29.01.) in einem Drogeriemarkt in der Hanauer Straße Beute gemacht und einen Mitarbeiter bedroht. Nun ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Kriminelle gegen 18 Uhr das Geschäft und soll dort unter anderem Alkohol und Kosmetikprodukte in seinen schwarzen Rucksack gepackt haben. Als er den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Daraufhin soll der Tatverdächtige eine Schusswaffe gezogen und den Mann bedroht haben. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt.

Der Flüchtige war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte laut Zeugenaussagen ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte einen gebräunten Teint und trug Ohrringe in beiden Ohren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer Bluejeans und einer schwarzen Mütze.

Zeugen, denen der Beschriebene bei seiner Flucht aufgefallen ist oder die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

