Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck sowie Bargeld

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Am Donnerstagvormittag (29.1.), gegen 11.30 Uhr, schaffte es ein bislang unbekannter Krimineller eine 85-jährige Seniorin um ihr Bargeld sowie Schmuck zu bringen.

Der Unbekannte gab sich als falscher Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte der Täter die Seniorin ab und erbeutete in einem unbeobachteten Moment mehrere Ringe und Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle mit seiner Beute und suchte in unbekannte Richtung das Weite.

Der Unbekannte soll circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftiger Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er Arbeitskleidung getragen haben.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Straße "Im Höhsand" machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

