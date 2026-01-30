Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Berauscht am Steuer/34-Jähriger leistet Widerstand - Festnahme in Bäckerei

Viernheim (ots)

Einen 34 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Donnerstagnachmittag (29.01.), gegen 14.30 Uhr, in der Nibelungenstraße. Bei dem 34-Jährigen zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum, weshalb er vorläufig festgenommen werden sollte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann anschließend erheblichen Widerstand. Hierbei zogen sich eine 28 Jahre alte Polizistin und ihr 34-jähriger Kollege leichte Verletzungen zu. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray flüchtete der Autofahrer in eine nahe gelegene Bäckerei, wo er nach Eintreffen einer weiteren Streife festgenommen werden konnte. Der 34-Jährige wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Er musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen.

Der 34-Jährige wird sich nun in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

