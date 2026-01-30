POL-DA: Brand eines Kellerabteils in Mehrfamilienhaus in Darmstadt
Darmstadt (ots)
Den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Eckhardtstraße hat am späten Abend (29.01) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22:35 Uhr über den Brand durch einen Hausbewohner informiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Ursprung in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausmachen und den Brand rasch löschen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Schäden liegen sich nach erster Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Eine Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Darmstadt wird hierzu die Ermittlungen aufnehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell