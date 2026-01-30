Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Kellerabteils in Mehrfamilienhaus in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Eckhardtstraße hat am späten Abend (29.01) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22:35 Uhr über den Brand durch einen Hausbewohner informiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Ursprung in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausmachen und den Brand rasch löschen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Schäden liegen sich nach erster Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Eine Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Darmstadt wird hierzu die Ermittlungen aufnehmen.

