POL-DA: Michelstadt: Berauscht auf dem E-Scooter

Zwingenberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (27.01.) kam es zu einem Einbruch in einen Indoor-Spielplatz "In der Tagweide". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude, erbeuteten anschließend aber lediglich mehrere Schlüssel. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter ...

