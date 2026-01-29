POL-DA: Griesheim: Einbrecher Erbeuten Münzen und Schmuck
Zeugen gesucht
Griesheim (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Mittwoch (28.1.), in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr, ein Reihenhaus in der Neckarstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck sowie Münzen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
