Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher Erbeuten Münzen und Schmuck

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Mittwoch (28.1.), in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr, ein Reihenhaus in der Neckarstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck sowie Münzen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell