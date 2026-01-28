PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Nachtragsmeldung zu "Junge Männer provozieren und schlagen zwei 17-Jährige"
Weitere Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem es am Sonntagmorgen (25.1.), gegen 1 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Tätern gekommen ist (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun dringend nach zwei namentlich noch nicht bekannten Zeugen. Des Weiteren sind jetzt weitere Details zu den unbekannten Tätern bekannt.

Einer der beiden Unbekannten soll circa 19 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll rotbraune, eher lockige Haare sowie einen Ziegenbart getragen haben und mit einer schwarzen Kappe, einer dunklen Weste, einem schwarzen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein.

Der andere soll ebenfalls circa 19 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart getragen haben. Zudem soll er mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Jacke und einer auffälligen Kappe der Marke "Gucci" mit beigen Logos sowie einem rot-grünen Streifen bekleidet gewesen sein.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren die 17-Jährigen auf ihrer Flucht im Bereich der Darmstädter Straße an und verscheuchten die zwei unbekannten Täter.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo:

Wer kann Hinweise zu den zwei Männern geben, die als wichtige Zeugen in Betracht kommen? Wer hat weitere Hinweise für die bislang noch unbekannten Täter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:44

    POL-DA: Zwingenberg/Alsbach: Zeugin nach Vorfall zwischen zwei Hunden gesucht

    Zwingeberg/Alsbach (ots) - Bereits am Dienstagnachmittag (13.1.) soll es gegen 16.15 Uhr zwischen zwei Hunden am Stadtrand von Zwingenberg, im Bereich der Feldgemarkung in Richtung Alsbach, zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen sein. Beide Hunde blieben hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt. Nun sucht die Polizei dringend nach einer Zeugin. ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:04

    POL-DA: Stockstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

    Stockstadt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (21.01.) und Montagmorgen (26.01.) haben Diebe von einer umzäunten Baustelle in der Oberstraße eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die Rüttelplatte hat einen Wert von über 4000 Euro. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren