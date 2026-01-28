Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Nachtragsmeldung zu "Junge Männer provozieren und schlagen zwei 17-Jährige"

Weitere Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem es am Sonntagmorgen (25.1.), gegen 1 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Tätern gekommen ist (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun dringend nach zwei namentlich noch nicht bekannten Zeugen. Des Weiteren sind jetzt weitere Details zu den unbekannten Tätern bekannt.

Einer der beiden Unbekannten soll circa 19 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll rotbraune, eher lockige Haare sowie einen Ziegenbart getragen haben und mit einer schwarzen Kappe, einer dunklen Weste, einem schwarzen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein.

Der andere soll ebenfalls circa 19 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart getragen haben. Zudem soll er mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Jacke und einer auffälligen Kappe der Marke "Gucci" mit beigen Logos sowie einem rot-grünen Streifen bekleidet gewesen sein.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren die 17-Jährigen auf ihrer Flucht im Bereich der Darmstädter Straße an und verscheuchten die zwei unbekannten Täter.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo:

Wer kann Hinweise zu den zwei Männern geben, die als wichtige Zeugen in Betracht kommen? Wer hat weitere Hinweise für die bislang noch unbekannten Täter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell