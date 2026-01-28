PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg/Alsbach: Zeugin nach Vorfall zwischen zwei Hunden gesucht

Zwingeberg/Alsbach (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag (13.1.) soll es gegen 16.15 Uhr zwischen zwei Hunden am Stadtrand von Zwingenberg, im Bereich der Feldgemarkung in Richtung Alsbach, zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen sein. Beide Hunde blieben hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt. Nun sucht die Polizei dringend nach einer Zeugin. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll eine Joggerin an der besagten Örtlichkeit kurz gestoppt und den Vorfall beobachtet haben.

Die Joggerin und andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, mit der Diensthundestaffel des Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:04

    POL-DA: Stockstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

    Stockstadt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (21.01.) und Montagmorgen (26.01.) haben Diebe von einer umzäunten Baustelle in der Oberstraße eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die Rüttelplatte hat einen Wert von über 4000 Euro. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:11

    POL-DA: Darmstadt: 64-Jähriger beißt Polizeibeamtin

    Darmstadt (ots) - Ein 64-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten. Der Mann aus Darmstadt wurde gegen 17 Uhr am Dienstag (27.1.) als randalierende Person in der Hügelstraße, in einer Bank, gemeldet. Eine alarmierte Streife des 1. Polizeireviers konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren