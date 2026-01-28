Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg/Alsbach: Zeugin nach Vorfall zwischen zwei Hunden gesucht

Zwingeberg/Alsbach (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag (13.1.) soll es gegen 16.15 Uhr zwischen zwei Hunden am Stadtrand von Zwingenberg, im Bereich der Feldgemarkung in Richtung Alsbach, zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen sein. Beide Hunde blieben hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt. Nun sucht die Polizei dringend nach einer Zeugin. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll eine Joggerin an der besagten Örtlichkeit kurz gestoppt und den Vorfall beobachtet haben.

Die Joggerin und andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, mit der Diensthundestaffel des Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

