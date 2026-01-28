Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 64-Jähriger beißt Polizeibeamtin

Darmstadt (ots)

Ein 64-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Der Mann aus Darmstadt wurde gegen 17 Uhr am Dienstag (27.1.) als randalierende Person in der Hügelstraße, in einer Bank, gemeldet. Eine alarmierte Streife des 1. Polizeireviers konnte ihn noch vor Ort kontrollieren und nahm ihn fest. Bei seiner Festnahme wehrte er sich gegen die Polizisten und biss einer Polizeibeamtin in die Hand. Sie konnte mit leichten Verletzungen ihren Dienst fortsetzen. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der 64-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

