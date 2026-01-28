PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Mehrere Gasflaschen erbeutet
Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (23.1.), 18 Uhr, und Montagvormittag (26.1.), 10 Uhr, verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter Zugang auf ein Firmengelände in der Röntgenstraße. Auf dem Gelände angekommen brachen sie mehrere Stahlschränke auf und erbeuteten insgesamt acht Gasflaschen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter für den Transport ein Fahrzeug nutzten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

