POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Mehrere Gasflaschen erbeutet

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (23.1.), 18 Uhr, und Montagvormittag (26.1.), 10 Uhr, verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter Zugang auf ein Firmengelände in der Röntgenstraße. Auf dem Gelände angekommen brachen sie mehrere Stahlschränke auf und erbeuteten insgesamt acht Gasflaschen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter für den Transport ein Fahrzeug nutzten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

