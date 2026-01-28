PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern
Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Montagabend (26.1.), 19 Uhr, und Dienstagabend (27.1.), 18 Uhr, ein Mehrfamilienhaus im Waldmühlenweg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung. Im Innern suchten sie die Räume nach Wertgegenständen ab und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:48

    POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Sporthalle / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am Dienstag (27.1.), gegen 17 Uhr, in der Frankfurter Straße, in der Nähe zu einem Pharmaunternehmen, eine Sporthalle mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt einer der beiden Vandalen Ausschau nach möglichen Zeugen während der andere die Wand ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:32

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoaufbruch auf Parkplatz

    Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht zum Dienstag (27.01.) wurde ein Parkplatz in der Frankfurter Straße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 7.50 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten weißen Ford. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend einen Rucksack samt Laptop, Mobiltelefonen, einem Tablet sowie ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:23

    POL-DA: Riedstadt: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

    Riedstadt (ots) - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (24.01.) und Dienstagabend (27.01.) Schmuck aus einem Haus in der Berliner Straße in Erfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten danach mit ihrer Beute vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren