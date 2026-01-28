POL-DA: Ober-Ramstadt: Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern
Wer kann Hinweise geben?
Ober-Ramstadt (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Montagabend (26.1.), 19 Uhr, und Dienstagabend (27.1.), 18 Uhr, ein Mehrfamilienhaus im Waldmühlenweg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung. Im Innern suchten sie die Räume nach Wertgegenständen ab und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
