Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Sporthalle

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Dienstag (27.1.), gegen 17 Uhr, in der Frankfurter Straße, in der Nähe zu einem Pharmaunternehmen, eine Sporthalle mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt einer der beiden Vandalen Ausschau nach möglichen Zeugen während der andere die Wand der Halle mit Farbe besprühte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verscheuchte die Täter, woraufhin sie in unbekannte Richtung das Weite suchten. Durch die Schmierereien hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Einer der beiden Vandalen soll circa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Der andere soll circa 16 bis 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er soll dunkle, lockige Haare getragen haben und mit einer grauen Jogginghose und einem blauen Hoodie bekleidet gewesen sein. Zudem trug er ebenfalls einen schwarzen Rucksack mit sich.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zu den Identitäten der beiden Vandalen, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell