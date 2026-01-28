PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Riedstadt (ots)

Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (24.01.) und Dienstagabend (27.01.) Schmuck aus einem Haus in der Berliner Straße in Erfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten danach mit ihrer Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

