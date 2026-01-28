POL-DA: Riedstadt: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen
Riedstadt (ots)
Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (24.01.) und Dienstagabend (27.01.) Schmuck aus einem Haus in der Berliner Straße in Erfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten danach mit ihrer Beute vom Tatort.
Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.
