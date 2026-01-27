Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt: Unfallbeteiligter gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montag (26.01.2026) um 11:20 Uhr, kam es in der Heidelberger Landstraße 223 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein Lieferant des dortigen EDEKA-Marktes ein geparktes Auto an der Frontseite. Dieses entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Autofahrer den Schaden nicht bemerkt hat. Bei dem Auto soll es sich um einen grau-schwarzen Audi Q2 oder Q3 gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Auto bzw. dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: POK Umbach

