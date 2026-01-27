PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt: Unfallbeteiligter gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montag (26.01.2026) um 11:20 Uhr, kam es in der Heidelberger Landstraße 223 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein Lieferant des dortigen EDEKA-Marktes ein geparktes Auto an der Frontseite. Dieses entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Autofahrer den Schaden nicht bemerkt hat. Bei dem Auto soll es sich um einen grau-schwarzen Audi Q2 oder Q3 gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Auto bzw. dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: POK Umbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Müller
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

    Weiterstadt (ots) - Nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitag (23.1.), muss sich ein 34-Jähriger jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Unter anderem am 24. November 2025 soll sich der Mann im Bereich der Straße "Im Geißler" entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, woraufhin die Polizei informiert wurde. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und operativer Maßnahmen von ...

    Seeheim-Jugenheim (ots) - Nachdem es am Montagnachmittag (26.1.) zu einem versuchten Raub kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe, bestehend aus vier Jungs und einem Mädchen, im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Neues Rathaus" zunächst Schneebälle in Richtung eines 12-Jährigen geworfen haben. ...

