Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter "Schlangenlinien-Fahrer"

Kaiserslautern (ots)

Starke Schlangenlinien fuhr der Fahrer eines Autos am frühen Samstagmorgen im Kaiserslauterer Stadtgebiet.

Der 20-Jährige fiel hierbei einer Funkstreifenbesatzung der Polizei auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte auch schnell die Ursache für die unsichere Fahrweise ermittelt werden.

Der Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer nämlich über 1,5 Promille. Mit diesem Wert ist das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum selbstredend nicht mehr erlaubt.

Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er bei der Polizeidienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Anschluss der unterstützenden US-Militärpolizei übergeben.

Zudem leitet die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.|re

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell