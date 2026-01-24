Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Kaiserslautern (ots)

Wiedermal schlugen im Stadtgebiet Kaiserslautern sogenannte "Automarder" zu.

Schon in der Nacht zum Freitag öffneten unbekannte Täter, in der Wohngegend "Betzenberg", ein abgestelltes Auto. Das betroffene Fahrzeug war in der Hofeinfahrt des Eigentümers geparkt.

Die Langfinger entwendeten bei der Tat persönliche Dokumente und Bargeld. Zudem hatten sie vermutlich leichtes Spiel, da das Auto unverschlossen war.

Wie jedes Mal an dieser Stelle der Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen und überprüfen Sie beim Verlassen ihres Autos stets den Schließzustand

Hinweise zu der vorliegenden Tat oder verdächtige Wahrnehmungen mit Sachzusammenhang, nimmt in dieser Sache die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, unter der Telefonnummer 0631 369 14199 oder Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

