Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Entbindungsstation bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Während ihres Aufenthalts auf der Entbindungsstation ist eine 29-jährige Frau diese Woche bestohlen worden. Unbekannte entwendeten Bargeld aus ihrer Geldbörse. Die Frau hatte ihren Geldbeutel zwischen Dienstag und Mittwoch in ihrem Patientenzimmer aufbewahrt. In einem unbeobachteten Moment griffen die Täter offenbar zu und stahlen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Nachdem der Diebstahl aufgefallen war, erstattete die 29-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

