Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Friedenstraße einen E-Scooter gestohlen. Der rot-schwarze Elektroroller der Marke Xiaomi war mit einem Schloss gesichert und im Hof eines Wohnhauses abgestellt. An dem Gefährt war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |elz

