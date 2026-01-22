PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend in der Altenwoogstraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 18:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 44-jährigen Opfers wurde er von einem unbekannten Fahrradfahrer unvermittelt angegriffen. Der Mann sei zunächst fast von dem Radfahrer angefahren worden. Als er diesen darauf ansprach, stieg der Unbekannte von seinem Fahrrad und schlug dem 44-Jährigen mit einem Gegenstand ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei eine Augenverletzung. Eine Beschreibung des Täters oder des verwendeten Gegenstands konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

