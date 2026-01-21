Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Roller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Roller ist am Wochenende in der Pariser Straße gestohlen worden. Der schwarze Motorroller der Marke Peugeot war in Höhe der Hausnummer 13 am Straßenrand abgestellt worden. Das Kleinkraftrad wurde zwischen Freitag, 16. Januar, 13 Uhr und Montag, 19. Januar, 23 Uhr entwendet. Da der Halter des Rollers noch im Besitz des Schlüssels ist, geht die Polizei davon aus, dass das Schloss geknackt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell