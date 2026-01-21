PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Roller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Roller ist am Wochenende in der Pariser Straße gestohlen worden. Der schwarze Motorroller der Marke Peugeot war in Höhe der Hausnummer 13 am Straßenrand abgestellt worden. Das Kleinkraftrad wurde zwischen Freitag, 16. Januar, 13 Uhr und Montag, 19. Januar, 23 Uhr entwendet. Da der Halter des Rollers noch im Besitz des Schlüssels ist, geht die Polizei davon aus, dass das Schloss geknackt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 11:00

    POL-PDKL: Unvermittelt zugeschlagen und Handtasche entwendet

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Diebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die 15- und 17-jährigen Mädchen sollen am Dienstagabend einer 14-Jährigen in der Fruchthallstraße unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss nahmen sie ihr die Handtasche weg und flüchteten. Die 14-Jährige ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:43

    POL-PDKL: Jugendlicher Exhibitionist

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Dienstagabend in die Albertstraße gerufen worden. Eine Frau meldete kurz nach 19 Uhr, dass ein Jugendlicher sich ihr auf ihrem Heimweg genähert habe. Dabei hatte er seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert. Die 26-Jährige flüchtete daraufhin und rief die Polizei. Die Frau beschrieb den Teenager als ungefähr 1,80 Meter groß. Er ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:47

    POL-PDKL: 39-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Polizeistreife hatte am Montagmittag in der Nähe der Stiftskirche eine Gruppe von Personen kontrolliert. Dabei fiel ein Mann auf. Er versuchte sich von den anderen zu entfernen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten blieb er stehen, ließ etwas fallen und zertrat es. Die Einsatzkräfte schöpften Verdacht und machten vor Ort einen Test. Dieser ergab, dass es sich wohl um ein Opiat ...

    mehr
