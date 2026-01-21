PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher Exhibitionist

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Dienstagabend in die Albertstraße gerufen worden. Eine Frau meldete kurz nach 19 Uhr, dass ein Jugendlicher sich ihr auf ihrem Heimweg genähert habe. Dabei hatte er seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert. Die 26-Jährige flüchtete daraufhin und rief die Polizei. Die Frau beschrieb den Teenager als ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat dunkelbraune Haare und eine schmale Statur. Bekleidet war der junge Mann mir einer dunklen Hose und einem braunen Hoodie. Bei der Absuche der näheren Umgebung, konnten die eingesetzten Polizeibeamten keine Person antreffen, die auf die Beschreibung passte. Zeugen, die den Jugendlichen ebenfalls gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:47

    POL-PDKL: 39-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Polizeistreife hatte am Montagmittag in der Nähe der Stiftskirche eine Gruppe von Personen kontrolliert. Dabei fiel ein Mann auf. Er versuchte sich von den anderen zu entfernen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten blieb er stehen, ließ etwas fallen und zertrat es. Die Einsatzkräfte schöpften Verdacht und machten vor Ort einen Test. Dieser ergab, dass es sich wohl um ein Opiat ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:10

    POL-PDKL: Unfall unter Drogeneinfluss - Frau leicht verletzt

    Katzweiler (ots) - Einen Auffahrunfall hat es am Montagabend in der Hauptstraße gegeben, mutmaßlich war der Verantwortliche berauscht. Eine 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch den Aufprall. Sie hielt nach ersten Erkenntnissen an einem Zebrastreifen als ihr ein 30-Jähriger mit seinem Auto ins Fahrzeugheck krachte. Während der Unfallaufnahme durch die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:08

    POL-PDKL: Verkehrsunfall und Fahren ohne Führerschein

    Kaiserslautern (ots) - Eine 51-Jährige hatte am Montagmorgen beim Spurwechsel in der Merkurstraße einen Unfall verursacht. Verletzt wurde hierbei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Frau wollte mit ihrem Lastwagen auf den rechten Fahrstreifen, achtete dabei aber nicht auf das Auto eines 61-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme wurde klar, dass die Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren