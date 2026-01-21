Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher Exhibitionist

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Dienstagabend in die Albertstraße gerufen worden. Eine Frau meldete kurz nach 19 Uhr, dass ein Jugendlicher sich ihr auf ihrem Heimweg genähert habe. Dabei hatte er seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert. Die 26-Jährige flüchtete daraufhin und rief die Polizei. Die Frau beschrieb den Teenager als ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat dunkelbraune Haare und eine schmale Statur. Bekleidet war der junge Mann mir einer dunklen Hose und einem braunen Hoodie. Bei der Absuche der näheren Umgebung, konnten die eingesetzten Polizeibeamten keine Person antreffen, die auf die Beschreibung passte. Zeugen, die den Jugendlichen ebenfalls gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

