Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall und Fahren ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Eine 51-Jährige hatte am Montagmorgen beim Spurwechsel in der Merkurstraße einen Unfall verursacht. Verletzt wurde hierbei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Frau wollte mit ihrem Lastwagen auf den rechten Fahrstreifen, achtete dabei aber nicht auf das Auto eines 61-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme wurde klar, dass die Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, weswegen sie mit einer Anzeige rechnen muss. Der Besitzer des Lastwagens muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen: Es besteht der Verdacht, dass er es zuließ, dass sich die Frau ohne Fahrerlaubnis hinters Steuer setzte. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

