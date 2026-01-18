PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag erlebten die Fußballfans auf dem Betzenberg einen 3:1 Sieg der Heimmannschaft gegen die Gäste aus Hannover. Insgesamt verfolgten 44.382 Zuschauende das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 2.300 Gästefans. Die An- und Abreise verlief nahezu reibungslos. Während der Begleitung der Gäste zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück zum Bahnhof, wurde der 11-Freundekreisel temporär gesperrt. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und wünschen den Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen schönen Sonntagabend.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:09

    POL-PDKL: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Sonntag führte die Polizei in Kaiserslautern mehrere Verkehrskontrollen durch. Gleich vier Autofahrer müssen sich nun wegen Trunkenheitsfahrten verantworten. Auf drei Fahrer zwischen 19 und 25 Jahren kommen Bußgelder zu, weil sie ihren PKW mit Alkoholwerten zwischen 0,68 und 1,06 Promille führten. Gegen einen 24-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:59

    POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B270 bei Siegelbach. Dort war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild umgefahren. Vor Ort konnten die Beamten den Fahrer feststellen. Der 62-Jährige war zwar zum Glück unverletzt, aber deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,35 Promille. Der Fahrer ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:56

    POL-PDKL: Automarder unterwegs

    Kreis Kaiserslautern (ots) - In der Nacht auf den 16.01. kam es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. So wurden der Polizei in Kaiserslautern bislang insgesamt fünf Fälle aus dem Stadtgebiet, der Ortslage Enkenbach-Alsenborn und Sembach gemeldet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und Fahrzeuge immer abzuschließen.|pvd Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren