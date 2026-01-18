Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag erlebten die Fußballfans auf dem Betzenberg einen 3:1 Sieg der Heimmannschaft gegen die Gäste aus Hannover. Insgesamt verfolgten 44.382 Zuschauende das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 2.300 Gästefans. Die An- und Abreise verlief nahezu reibungslos. Während der Begleitung der Gäste zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück zum Bahnhof, wurde der 11-Freundekreisel temporär gesperrt. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und wünschen den Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen schönen Sonntagabend.|pvd

