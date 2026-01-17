Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Automarder unterwegs
Kreis Kaiserslautern (ots)
In der Nacht auf den 16.01. kam es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. So wurden der Polizei in Kaiserslautern bislang insgesamt fünf Fälle aus dem Stadtgebiet, der Ortslage Enkenbach-Alsenborn und Sembach gemeldet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und Fahrzeuge immer abzuschließen.|pvd
