Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei zieht E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern / Mehlingen (ots)

Am Freitag hat die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen in Mehlingen und Kaiserslautern zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst wurde um 14:36 Uhr in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Das vorhandene Kennzeichen stammte aus dem Ausgabejahr 2024. Nach Eröffnung des Tatvorwurfs gab der Jugendliche an, sich umgehend um einen gültigen Versicherungsschutz kümmern zu wollen. Er begab sich anschließend fußläufig nach Hause. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gegen 18 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Mehlingen einen 24-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer an, zuletzt am vergangenen Samstag Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell