Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag führte die Polizei in Kaiserslautern mehrere Verkehrskontrollen durch. Gleich vier Autofahrer müssen sich nun wegen Trunkenheitsfahrten verantworten. Auf drei Fahrer zwischen 19 und 25 Jahren kommen Bußgelder zu, weil sie ihren PKW mit Alkoholwerten zwischen 0,68 und 1,06 Promille führten. Gegen einen 24-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei stoppte ihn mit 1,35 Promille. Der Mann musste die Beamten auf die Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.|pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell