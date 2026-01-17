PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B270 bei Siegelbach. Dort war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild umgefahren. Vor Ort konnten die Beamten den Fahrer feststellen. Der 62-Jährige war zwar zum Glück unverletzt, aber deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,35 Promille. Der Fahrer musste mit auf die Dienststelle, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 10:56

    POL-PDKL: Automarder unterwegs

    Kreis Kaiserslautern (ots) - In der Nacht auf den 16.01. kam es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. So wurden der Polizei in Kaiserslautern bislang insgesamt fünf Fälle aus dem Stadtgebiet, der Ortslage Enkenbach-Alsenborn und Sembach gemeldet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und Fahrzeuge immer abzuschließen.|pvd Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:47

    POL-PDKL: Polizei zieht E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

    Kaiserslautern / Mehlingen (ots) - Am Freitag hat die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen in Mehlingen und Kaiserslautern zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde um 14:36 Uhr in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem Fahrzeug kein gültiges ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:43

    POL-PDKL: Korrektur: Fußball auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Die Fußballpartie findet am Sonntag statt, nicht (wie zunächst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6198067 berichtet) am Samstag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und haben die Meldung entsprechend korrigiert. |erf Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeidirektion Kaiserslautern Telefon: 0631 369-10022 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren