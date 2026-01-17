Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Kaiserslautern (ots)
Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B270 bei Siegelbach. Dort war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild umgefahren. Vor Ort konnten die Beamten den Fahrer feststellen. Der 62-Jährige war zwar zum Glück unverletzt, aber deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,35 Promille. Der Fahrer musste mit auf die Dienststelle, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.|pvd
