Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Fahrrad ist am Sonntag glimpflich ausgegangen. Beide Fahrer waren auf der Königsstraße unterwegs. Beim Abbiegen achtete der 41-jährige LKW-Fahrer nicht auf den Zweiradfahrer und kollidierte mit ihm. Dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt und sein Rad leicht beschädigt. Sanitäter kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

