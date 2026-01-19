Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Radfahrer leicht verletzt
Kaiserslautern (ots)
Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Fahrrad ist am Sonntag glimpflich ausgegangen. Beide Fahrer waren auf der Königsstraße unterwegs. Beim Abbiegen achtete der 41-jährige LKW-Fahrer nicht auf den Zweiradfahrer und kollidierte mit ihm. Dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt und sein Rad leicht beschädigt. Sanitäter kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. |laa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell