Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Teenager auf Straße bedroht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zwei Jugendliche sind am Samstagvormittag in der Eisenbahnstraße von einem männlichen Trio bedroht worden. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Jungen waren nach eigenen Angaben auf dem Weg zum Betzenberg und erkennbar als Fans der Gastmannschaft gekleidet. Unterwegs wurden sie von drei männlichen Personen, die in etwa im gleichen Alter gewesen sein dürften, angesprochen. Das Trio fragte die beiden Teenager nach Stickern ihres Vereins und forderte die Herausgabe der Aufkleber. Nachdem die Jugendlichen die Sticker übergeben hatten, zog das Trio weiter.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Tätern. Die drei Unbekannten werden auf 17 bis 18 Jahre geschätzt und sollen als FCK-Fans erkennbar gewesen sein. Zwei von ihnen sind etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, haben eine schlanke Statur, dunkelblonde Haare und einen Seitenscheitel. Sie trugen blaue Jeanshosen und dunkelrote Jacken. Der Dritte ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und soll einen roten Pullover mit weißer Schrift getragen haben.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und nimmt Hinweise zu den Tatverdächtigen unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

