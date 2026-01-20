PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 39-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hatte am Montagmittag in der Nähe der Stiftskirche eine Gruppe von Personen kontrolliert. Dabei fiel ein Mann auf. Er versuchte sich von den anderen zu entfernen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten blieb er stehen, ließ etwas fallen und zertrat es. Die Einsatzkräfte schöpften Verdacht und machten vor Ort einen Test. Dieser ergab, dass es sich wohl um ein Opiat gehandelt hatte. Die Polizei durchsuchte den 39-Jährigen und fand dabei weitere Betäubungsmittel. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

