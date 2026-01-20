Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Drogeneinfluss - Frau leicht verletzt

Katzweiler (ots)

Einen Auffahrunfall hat es am Montagabend in der Hauptstraße gegeben, mutmaßlich war der Verantwortliche berauscht. Eine 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch den Aufprall. Sie hielt nach ersten Erkenntnissen an einem Zebrastreifen als ihr ein 30-Jähriger mit seinem Auto ins Fahrzeugheck krachte. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen könnte. Einem freiwilligen Test stimmte der 25-Jährige nicht zu, daher wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Fahrtauglichkeit geben. Sein Fahrzeug musste indessen abgeschleppt werden, da es nicht fahrbereit war. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Mann blickt einem Strafverfahren entgegen. |laa

