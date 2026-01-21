PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unvermittelt zugeschlagen und Handtasche entwendet

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Diebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die 15- und 17-jährigen Mädchen sollen am Dienstagabend einer 14-Jährigen in der Fruchthallstraße unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss nahmen sie ihr die Handtasche weg und flüchteten. Die 14-Jährige erlitt leichte Schmerzen. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche, konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Jugendlichen antreffen und kontrollieren. Dabei fanden sie die Tasche der 14-Jährigen. Zusätzlich entdeckten die Polizisten Marihuana bei der 15-Jährigen. Auch in der geklauten Handtasche befanden sich mehrere Tütchen des Betäubungsmittels, sowie eine Feinwaage und eine verbotene E-Zigarette. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Jugendlichen wurden mit zur Dienststelle genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

