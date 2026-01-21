PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die Ermittler sind auf Zeugenhinweise angewiesen, um den jeweiligen Verursachern auf die Spur zu kommen.

In der Eisenbahnstraße wurde am Wochenende ein grüner BMW beschädigt. Der Besitzer stellte seinen Wagen am Freitag, 16. Januar, gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als er am Dienstag, 20. Januar, gegen 11:45 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Front des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Auch in der Mannheimer Straße wurde von Montag auf Dienstag ein roter Renault Clio beschädigt. Der Wagen war ab 8:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Vermutlich hat ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ist der Polizei aus der Forellenstraße gemeldet worden. Hier hatte am Dienstag ein 48-jähriger Mann seinen grauen Audi A 3 zwischen 7 Uhr und 14 Uhr am Straßenrand geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Außenspiegel beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:34

    POL-PDKL: Roller gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Roller ist am Wochenende in der Pariser Straße gestohlen worden. Der schwarze Motorroller der Marke Peugeot war in Höhe der Hausnummer 13 am Straßenrand abgestellt worden. Das Kleinkraftrad wurde zwischen Freitag, 16. Januar, 13 Uhr und Montag, 19. Januar, 23 Uhr entwendet. Da der Halter des Rollers noch im Besitz des Schlüssels ist, geht die Polizei davon aus, dass das Schloss geknackt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:00

    POL-PDKL: Unvermittelt zugeschlagen und Handtasche entwendet

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Diebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet. Die 15- und 17-jährigen Mädchen sollen am Dienstagabend einer 14-Jährigen in der Fruchthallstraße unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss nahmen sie ihr die Handtasche weg und flüchteten. Die 14-Jährige ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:43

    POL-PDKL: Jugendlicher Exhibitionist

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Dienstagabend in die Albertstraße gerufen worden. Eine Frau meldete kurz nach 19 Uhr, dass ein Jugendlicher sich ihr auf ihrem Heimweg genähert habe. Dabei hatte er seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert. Die 26-Jährige flüchtete daraufhin und rief die Polizei. Die Frau beschrieb den Teenager als ungefähr 1,80 Meter groß. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren