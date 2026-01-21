Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die Ermittler sind auf Zeugenhinweise angewiesen, um den jeweiligen Verursachern auf die Spur zu kommen.

In der Eisenbahnstraße wurde am Wochenende ein grüner BMW beschädigt. Der Besitzer stellte seinen Wagen am Freitag, 16. Januar, gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als er am Dienstag, 20. Januar, gegen 11:45 Uhr zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Front des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Auch in der Mannheimer Straße wurde von Montag auf Dienstag ein roter Renault Clio beschädigt. Der Wagen war ab 8:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Vermutlich hat ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ist der Polizei aus der Forellenstraße gemeldet worden. Hier hatte am Dienstag ein 48-jähriger Mann seinen grauen Audi A 3 zwischen 7 Uhr und 14 Uhr am Straßenrand geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Außenspiegel beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell