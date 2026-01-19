Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter nach Raub auf Supermarkt flüchtig

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagabend (17. Januar) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Supermarkt an der Kölnstraße in Sankt Augustin-Hangelar.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein bislang unbekannter Täter den Markt und begab sich zielgerichtet in den Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Angestellte unter Vorhalt eines Messers und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Die Mitarbeiterin flüchtete daraufhin in den hinteren Bereich des Marktes. Der Täter ließ von ihr ab und entnahm mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Ein weiterer Mitarbeiter, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, versuchte, den Täter aufzuhalten. Auch dieser wurde mit dem Messer bedroht, sodass der Unbekannte schließlich aus dem Geschäft in Richtung Richthofenstraße flüchten konnte. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt entkommen.

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß und kräftig beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, einen lilafarbenen Kapuzenpullover sowie eine Maske über Mund und Nase.

Etwa eine halbe Stunde zuvor war es an der Straße "An der Evangelischen Kirche" zu einem Diebstahl aus einer Wohnung gekommen. Dabei wurde eine Tasche entwendet und mit einer gestohlenen EC-Karte Tabakwaren an einem Zigarettenautomaten gekauft. In diesem Zusammenhang fiel eine Person auf, die sich verdächtig an dem Zigarettenautomaten in der Nähe des betroffenen Supermarktes aufhielt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausgeschlossen werden. Wie der unbekannte Täter in die Wohnung gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell