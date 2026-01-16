PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter - Polizei warnt

Sankt Augustin (ots)

Eine 76-jährige Frau aus Sankt Augustin ist am Mittwoch (14. Januar) Opfer einer Betrugsmasche geworden. Gegen 14:30 Uhr schaltete die Seniorin ihren Laptop ein, woraufhin eine Warnmeldung auf dem Bildschirm erschien. Darin wurde sie aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen, um eine vermeintliche Störung zu beheben.

Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab. Er täuschte der Geschädigten vor, auf ihrem Laptop befänden sich mehrere Viren und Trojaner. Zur Behebung des angeblichen Problems müsse er verschiedene Programme im Hintergrund ausführen. Im Verlauf des mehrstündigen Telefonats forderte der Unbekannte die Frau schließlich auf, die angeblichen Leistungen mit Guthabenkarten zu bezahlen und die entsprechenden Codes zu übermitteln.

Die 76-Jährige wurde daraufhin misstrauisch und beendete das Gespräch. Später stellte sie fest, dass dennoch rund 100 Euro unberechtigt von ihrem Konto abgebucht worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche:

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Gesprächspartner ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten). Geben Sie keine persönlichen Daten wie Kennwörter o.Ä. preis. Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. Ohne Ihre eigene vorherige Supportanfrage und Zustimmung werden Unternehmen (z.B. Banken, Softwarefirmen, Provider) Sie niemals dazu auffordern, Daten auf Ihrem Computer zu installieren oder eine Fernwartung vornehmen zu lassen! (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:37

    POL-SU: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (15. Januar) kam es zu einem Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug an der Lindenstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Gegen 01:45 Uhr beobachtete ein Anwohner aus seiner Wohnung heraus vier bislang unbekannte Personen, die sich an einem geparkten Van zu schaffen machten. Nach Angaben des Zeugen entnahmen drei der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:31

    POL-SU: Autofahrerin versucht Polizisten zu täuschen

    Siegburg (ots) - Am Mittwochmittag (14. Januar) gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises eine 38-jährige Autofahrerin aus Rösrath in Siegburg. Zuvor war die Frau aufgefallen, da sie mit ihrem Pkw auf der Wilhelmstraße in einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Bereich eingefahren war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Alleestraße stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:21

    POL-SU: Streit eskaliert - Verdächtige nach Brand festgenommen

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (15. Januar) um 00:15 Uhr entfachte ein Streit einen Brand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße in Troisdorf. Niemand wurde verletzt. Ein 43-jähriger Bewohner des Anbaus, der als Wohnraum genutzt wird, stritt mit seiner 27-jährigen Partnerin. Im Verlauf des Streits versuchte die Frau, das gemeinsame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren