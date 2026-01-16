Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter - Polizei warnt

Sankt Augustin (ots)

Eine 76-jährige Frau aus Sankt Augustin ist am Mittwoch (14. Januar) Opfer einer Betrugsmasche geworden. Gegen 14:30 Uhr schaltete die Seniorin ihren Laptop ein, woraufhin eine Warnmeldung auf dem Bildschirm erschien. Darin wurde sie aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen, um eine vermeintliche Störung zu beheben.

Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab. Er täuschte der Geschädigten vor, auf ihrem Laptop befänden sich mehrere Viren und Trojaner. Zur Behebung des angeblichen Problems müsse er verschiedene Programme im Hintergrund ausführen. Im Verlauf des mehrstündigen Telefonats forderte der Unbekannte die Frau schließlich auf, die angeblichen Leistungen mit Guthabenkarten zu bezahlen und die entsprechenden Codes zu übermitteln.

Die 76-Jährige wurde daraufhin misstrauisch und beendete das Gespräch. Später stellte sie fest, dass dennoch rund 100 Euro unberechtigt von ihrem Konto abgebucht worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche:

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Gesprächspartner ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten). Geben Sie keine persönlichen Daten wie Kennwörter o.Ä. preis. Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. Ohne Ihre eigene vorherige Supportanfrage und Zustimmung werden Unternehmen (z.B. Banken, Softwarefirmen, Provider) Sie niemals dazu auffordern, Daten auf Ihrem Computer zu installieren oder eine Fernwartung vornehmen zu lassen! (Re)

