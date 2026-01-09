Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ins Rutschen geraten

Gifhorn (ots)

Eine der Witterung und den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war Ursache eines Unfalls, der sich am späten Abend des gestrigen Tages in Gifhorn ereignete. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr eine 27-Jährige gegen 21:45 Uhr mit ihrem Audi A6 die Herzog-Ernst-August-Straße. Sie kam aus Richtung des Sonnenwegs und wollte in Richtung der Braunschweiger Straße fahren. Im Scheitelpunkt der Rechtskurve am Herbert-Trautmann-Platz geriet sie auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi kollidierte zunächst mit der Front und der Fahrerseite mit einem geparkten Transporter, drehte sich daraufhin um 180 Grad und schlug auch mit dem Heck gegen den hinteren Teil des Transporters. Der Transporter wurde infolge der Wucht gegen einen danebenstehenden Ford Fiesta geschoben und dieser gegen einen Seat Altea. Die beiden Insassen im Audi, die 27 Jahre alte Fahrerin und der 37 Jahre alte Beifahrer, blieben unverletzt. Die Fahrerin stand jedoch merklich unter Schock. Die beteiligten Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

In der anschließenden Nacht und am heutigen Morgen - bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung - kam es zu keinen weiteren Unfällen im Landkreis Gifhorn.

