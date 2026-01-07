Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einer ohne Führerschein, zwei unter Einfluss

LK Gifhorn (ots)

Am gestrigen Vormittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn drei unerlaubte Fahrten fest. In Rötgesbüttel wurden zwei Beamte der Polizei Meine auf einen Citroën Berlingo aufmerksam, der gegen 07:50 Uhr von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einbog. Der Halter dieses Autos war den Beamten aus vergangenen Verkehrseinsätzen bekannt. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten die Fahrt des Berlingos. Der 43-jährige Fahrer gab anschließend zu, nicht im Besitz der Fahrerlaubnis zu sein. Seine Fahrt war damit beendet, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ebenfalls einem Strafverfahren, jedoch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge von Medikamenten, muss sich ein 19-Jähriger stellen. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn wurden gestern gegen 11:15 Uhr auf ihn aufmerksam, als er mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang des Calberlaher Damms fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest, er räumte die Einnahme von Medikamenten ein, die Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit haben können. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab sich kurz zuvor bei der Verkehrskontrolle eines 44-Jährigen auf dem Hindenburgwall in Wittingen. Er war Beamten der Polizei Wittingen mit seinem Volkswagen Golf entgegengekommen. Der Mann räumte den Konsum von THC-Produkten ein, gegen ihn wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

