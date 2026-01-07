PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einer ohne Führerschein, zwei unter Einfluss

LK Gifhorn (ots)

Am gestrigen Vormittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn drei unerlaubte Fahrten fest. In Rötgesbüttel wurden zwei Beamte der Polizei Meine auf einen Citroën Berlingo aufmerksam, der gegen 07:50 Uhr von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einbog. Der Halter dieses Autos war den Beamten aus vergangenen Verkehrseinsätzen bekannt. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten die Fahrt des Berlingos. Der 43-jährige Fahrer gab anschließend zu, nicht im Besitz der Fahrerlaubnis zu sein. Seine Fahrt war damit beendet, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ebenfalls einem Strafverfahren, jedoch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge von Medikamenten, muss sich ein 19-Jähriger stellen. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn wurden gestern gegen 11:15 Uhr auf ihn aufmerksam, als er mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang des Calberlaher Damms fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest, er räumte die Einnahme von Medikamenten ein, die Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit haben können. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab sich kurz zuvor bei der Verkehrskontrolle eines 44-Jährigen auf dem Hindenburgwall in Wittingen. Er war Beamten der Polizei Wittingen mit seinem Volkswagen Golf entgegengekommen. Der Mann räumte den Konsum von THC-Produkten ein, gegen ihn wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:51

    POL-GF: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

    Wittingen (ots) - Die Polizei Wittingen wurde am Abend des 05.01.2026 zu einer Gefahrenstelle auf der Landesstraße 282 gerufen. Zwischen Wittingen und Wadekath war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer versuchte, andere Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen Iveco Kleinbus und dessen 45-jährigen Fahrer. Dieser zeigte körperliche Ausfallerscheinungen und gab an, dass ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:06

    POL-GF: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

    Schwülper (ots) - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 56 bei Walle wurden gestern Nachmittag, gegen 13:25 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Smart fortwo auf der Kreisstraße 104 aus Groß Schwülper kommend in Richtung der Kreisstraße 56. Beim Einbiegen übersah sie einen Mercedes-Benz Vito, der auf der Kreisstraße 56 von Lagesbüttel in Richtung ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:50

    POL-GF: Anderes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

    Wesendorf (ots) - Bei der Polizei Wesendorf wurde am vergangenen Freitag ein Verkehrsunfall angezeigt. Eine 60-Jährige hatte ihren Skoda Kamiq zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Rossmann-Filiale in Wesendorf abgestellt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie eine frische Beschädigung an der hinteren linken Tür feststellen. Augenscheinlich war eine andere Autotür beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren