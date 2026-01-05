PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Anderes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Wesendorf (ots)

Bei der Polizei Wesendorf wurde am vergangenen Freitag ein Verkehrsunfall angezeigt. Eine 60-Jährige hatte ihren Skoda Kamiq zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Rossmann-Filiale in Wesendorf abgestellt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie eine frische Beschädigung an der hinteren linken Tür feststellen. Augenscheinlich war eine andere Autotür beim Öffnen gegen den Skoda gestoßen. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte anschließend nicht die Polizei informiert, sondern den Parkplatz unerlaubt verlassen.

Die Ermittlungen zum Unfall führt die Polizei Wesendorf. Hinweise zum Verursacher werden unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
