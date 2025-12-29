PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer prallt gegen Auto und fährt unerlaubt weiter

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht und sucht Hinweise zum Verursacher. Am Montag, dem 22.12.2025, kam es auf dem Famila-Parkplatz zu einem Unfall. Zwei Zeuginnen hörten gegen 08:55 Uhr ein Knallgeräusch. Sie schauten sich um und sahen einen Radfahrer, der an einem schwarzen Toyota Proace stand und sich mit einer Hand ins Gesicht fasste. Das schwarze Herrenrad befand sich beinahe liegend zwischen den Beinen. Am Auto war eine Rückleuchte zerstört, zudem befanden sich daneben Dellen und Lackkratzer.

Der Mann setzte die Fahrt nach einigen Momenten unsicher fort. Der Aufforderung einer Zeugin, stehen zu bleiben, kam er nicht nach. Er fuhr langsam in Richtung Tedox. Die Polizei Gifhorn sucht Hinweise zu dem Mann. Er wurde als mindestens 185 cm groß, schlank und auffallend blass beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte zwei Einkaufstüten dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:15

    POL-GF: Täuschend echt, aber brandgefährlich

    Gifhorn (ots) - Es ist der 29.12.2025 - für viele der erste Arbeitstag nach den Feiertagen. So auch für die Pressestelle der Polizei Gifhorn. Das E-Mail-Postfach zeigt eine zweistellige Anzahl ungelesener Nachrichten. Darunter eine, die sofort ins Auge fällt: Der Absender ist - angeblich - NETFLIX. In der Nachricht wird darauf hingewiesen, dass es bei der Abbuchung des monatlichen Abonnementbetrags zu einem Problem ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 16:13

    POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 24.-28.12.2025

    Gifhorn (ots) - Einbrüche über Weihnachten Über die Weihnachtsfeiertage kam es zu einer regelrechten Einbruchsserie in Meine. An Heiligabend in der Zeit von ca. 16:00 - 22:30 Uhr suchten unbekannte Täter vier Einfamilienhäuser im Berlinring sowie im Posenweg heim. Jeweils durch Aufhebeln rückwärtig gelegener Fenster oder Terrassentüren drangen der oder die Täter in die Objekte ein. Einige Taten wurden erst an den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren