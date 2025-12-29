Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer prallt gegen Auto und fährt unerlaubt weiter

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht und sucht Hinweise zum Verursacher. Am Montag, dem 22.12.2025, kam es auf dem Famila-Parkplatz zu einem Unfall. Zwei Zeuginnen hörten gegen 08:55 Uhr ein Knallgeräusch. Sie schauten sich um und sahen einen Radfahrer, der an einem schwarzen Toyota Proace stand und sich mit einer Hand ins Gesicht fasste. Das schwarze Herrenrad befand sich beinahe liegend zwischen den Beinen. Am Auto war eine Rückleuchte zerstört, zudem befanden sich daneben Dellen und Lackkratzer.

Der Mann setzte die Fahrt nach einigen Momenten unsicher fort. Der Aufforderung einer Zeugin, stehen zu bleiben, kam er nicht nach. Er fuhr langsam in Richtung Tedox. Die Polizei Gifhorn sucht Hinweise zu dem Mann. Er wurde als mindestens 185 cm groß, schlank und auffallend blass beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte zwei Einkaufstüten dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

