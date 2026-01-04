Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 02.-04.01.2026

Gifhorn (ots)

Unfallgeschehen:

Am Freitag, 02.01.2026, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Gifhorner, die Bundesstraße 4, südlich der Ortschaft Meine. Auf der winterglatten Fahrbahn, kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW nach links in den Seitenraum und überschlug sich. Der Fahrzeugführer, welcher sein Fahrzeug alleine verlassen konnte, wurde leicht verletzt dem Klinikum Gifhorn zugeführt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, die Schadensumme wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Außer der Polizei waren bei dem Einsatz die Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 09:35 Uhr, kam es auf der B 188, außerhalb der Ortslage von Osloß, zu einem Verkehrsunfall einer 31 jährigen Gifhornerin, welche mit ihrem Pkw, VW, in Richtung Wolfsburg unterwegs war. Auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn, kam diese in den rechten Seitenraum wobei sich der Pkw überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Sie kann sich alleine aus dem Pkw befreien und wird leicht verletzt dem Klinikum Gifhorn zugeführt. Am, Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung des Pkw ebenfalls vor Ort.

In der Gemarkung Groß Oesingen, Kreisstraße 4, geriet eine 40 jährige Fahrzeugführerin, auf der schneebedeckten Fahrbahn, beim Durchfahren einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Die Groß Oesingerin wurde leicht verletzt. An ihrem VW Golf entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Am Sonntag, 04.01.2026, um 06:30 Uhr, befährt eine 22 jährige, die Bundesstraße 4, von Gifhorn in Rtg. Norden. Auf der winterglatten Fahrbahn, kommt die im Bereich der Ortseinfahrt Groß Oesingen, mit ihrem VW Passat, nach rechts von der Straße ab und kollidiert hier mit einem Straßenbaum. Die Alleinbeteiligte Fahrzeugführerin kommt leicht verletzt in das Klinikum Gifhorn. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Sonntag, gegen 09:00 Uhr, wird der Polizei über die Leitstelle der Feuerwehr ein schwerer Verkehrsunfall, zwischen den Ortschaften Ummern und Hohne, im LK Gifhorn gemeldet. Hierbei sei ein Pkw Toyota von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Meinersen, befuhr eine 51 jährige aus Ummern, die Landesstraße 283 von Hohne kommend in Richtung Ummern. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Sie wurde verletzt in das Klinikum Gifhorn verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Landesstraße wurde zwischen Ummern und Hohne durch weitere Funkstreifen aus Gifhorn und Celle bis 10:45 Uhr, voll gesperrt.

Rauschfahrten:

Beamten der Polizei Gifhorn, fiel am Freitag, 02.01.2026, gegen 17:18 Uhr, ein Pkw Mercedes auf, bei dem das vordere Kennzeichenschild in der Windschutzscheibe lag. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten diese Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer hatte zuvor den Pkw mit 0,92 Promille geführt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Beamte der Polizei Meine kontrollierten, am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, den Fahrzeugführer eines Renault in der Ortslage von Groß Schwülper. Bei der Kontrolle des 37 jährigen erhärtete sich der Verdacht dass er unter Betäubungsmitteleinfluss den Pkw gesteuert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner ist der 37 jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Brandgeschehen:

Zu eine Brand eines Wochenendhauses, im Bereich eines Campingplatzes im Gifhorner Ortsteil Wilsche kam es am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 01:55 Uhr. Zeugen meldeten, dass ein Haus brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich dies. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, da sie Rauch aus dem Wochenendhaus bemerkten zudem Hilferufe des 68 jährigen Bewohners, welche aus dem Haus unverletzt durch die Anrufer gerettet wurde. Das Haus brannte komplett aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehren Wilsche / Neubokel und Gifhorn dauerten bis in den frühen Sonntagmorgen. Die Tatortgruppe der Polizei Gifhorn beschlagnahmte den Brandort. Weitere Ermittlungen zur Brandursache übernimmt der zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn.

