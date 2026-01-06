Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen wurde am Abend des 05.01.2026 zu einer Gefahrenstelle auf der Landesstraße 282 gerufen. Zwischen Wittingen und Wadekath war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer versuchte, andere Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen Iveco Kleinbus und dessen 45-jährigen Fahrer. Dieser zeigte körperliche Ausfallerscheinungen und gab an, dass während der Fahrt ein Defekt an seinem Fahrzeug auftrat und er noch versucht hatte, auf den Grünstreifen zu lenken. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Für den Kleinbus wurde ein Abschleppdienst gerufen.

Andere Beamte der Polizei Wittingen kontrollierten am Morgen des 05.01.2026 in Emmen den Fahrer eines Volkswagen Golf. Der 28-Jährige war den Beamten aus vorherigen Verkehrskontrollen bekannt, zudem stellten sie bei ihm Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell