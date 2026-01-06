Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Schwülper (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 56 bei Walle wurden gestern Nachmittag, gegen 13:25 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Smart fortwo auf der Kreisstraße 104 aus Groß Schwülper kommend in Richtung der Kreisstraße 56. Beim Einbiegen übersah sie einen Mercedes-Benz Vito, der auf der Kreisstraße 56 von Lagesbüttel in Richtung Walle fuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Sowohl die 19-Jährige als auch ihr 16-jähriger Beifahrer sowie der 58-jährige Fahrer des Vito wurden leicht verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, sodass es nicht zu Beeinträchtigungen kam.

Die Polizei Wesendorf ermittelt indes zu einem Verkehrsunfall, der sich am 05.01.2026, zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr ereignete. Ein 20-Jähriger hatte seinen Volkswagen Golf in dem Zeitraum auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Wesendorf abgestellt. Anschließend musste er eine Beschädigung am Fahrzeug feststellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegen.

