Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl aufgeklärt

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn konnte diese Woche einen Diebstahl aufklären. Zu der Tat war es am 05.01.2026 in einer Drogerie in Gifhorn gekommen. Eine Kundin hatte ihre Geldbörse auf einer Auslage abgelegt um sich den Inhalt der Auslage genauer anzuschauen. Anschließend ließ sie die Geldbörse auf der Auslage liegen. An der Kasse merkte sie das Fehlen, die Geldbörse war jedoch nicht mehr aufzufinden. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin das Videomaterial aus der Filiale in Augenschein. Darauf war zu erkennen, dass eine andere Kundin das Portemonnaie bemerkte, dies in ihren Einkaufskorb legte und noch im Geschäft das Geld daraus entnahm. Die Tatverdächtige konnte in der Folge identifiziert werden. Am 07.01.2026 suchten zwei Beamte des Zentrale Kriminaldienstes die Frau an ihrer Wohnanschrift auf. Sie händigte den Beamten nach Tatvorwurf das Geld aus und erklärte mehrfach, dass sie sich für die Tat schäme. Das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wird fortgesetzt. Durch Drogerie wurde der 40-Jährigen ein Hausverbot ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

