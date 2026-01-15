Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit eskaliert - Verdächtige nach Brand festgenommen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15. Januar) um 00:15 Uhr entfachte ein Streit einen Brand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße in Troisdorf. Niemand wurde verletzt.

Ein 43-jähriger Bewohner des Anbaus, der als Wohnraum genutzt wird, stritt mit seiner 27-jährigen Partnerin. Im Verlauf des Streits versuchte die Frau, das gemeinsame Bett anzuzünden, was der Mann zunächst verhinderte. Da die Lage sich nicht beruhigte, suchte der 43-Jährige Hilfe bei einem Nachbarn, der die Polizei rief. Währenddessen zündete die 27-Jährige das Bett vermutlich erneut an, und das Feuer breitete sich im Anbau aus.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der Anbau ist unbewohnbar und wurde als Tatort beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro.

Die 27-jährige Verdächtige schwieg zum Vorfall. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Die Polizei nahm sie vorläufig fest. Während der Maßnahmen beleidigte sie die Beamten und versuchte, sie zu treten. Niemand wurde verletzt.

Gegen die Frau läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen dauern an. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell