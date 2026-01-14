Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior um Geld betrogen

Lohmar (ots)

Ein 79 Jahre alter Lohmarer zeigte am Dienstag (13. Januar) bei der Polizei einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann hatte seit dem 07. Januar mehrere Telefonanrufe erhalten. Dabei gab der Anrufer an, Mitarbeiter der Hausbank des 79-Jährigen zu sein und verdächtige Transaktionen auf dessen Konto festgestellt zu haben. Im weiteren Verlauf nannte der Lohmarer fernmündlich seine Bankdaten. Nun habe er festgestellt, dass nach den Telefonaten vier Mal Geld auf seinem Konto einging. Kurz darauf wurden dann jedoch höhere Beträge wieder abgebucht. Wie hoch der genaue Schaden ist, der ihm dadurch entstanden ist, konnte der Betrogene zunächst nicht sagen. Die Polizei sicherte alle Beweismittel und eröffnete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs. Derartige Anrufe sind keine Seltenheit - seien Sie auf der Hut. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen. Entsprechende Aufklärung kann vor Schaden schützen: sprechen Sie daher mit älteren Angehörigen, Freunden und Bekannten darüber. Durch Bankmitarbeiter wird die zur Herausgabe von geheimen Daten aufgefordert. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie im Zweifel solche Anrufe. (Uhl)

